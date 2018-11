Preso mentre spaccia cocaina a un commerciante tunisino arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Arrestato dai carabinieri della compagnia di Pesaro in flagranza di reato un cittadino tunisino di 41 anni per spaccio di droga. L'uomo aveva appena venduto mezzo grammo di cocaina a un esercente del centro città, un suo cliente abituale. Quando lo straniero è stato fermato, aveva addosso cinque palline di cocaina. Dalla perquisizionedomiciliare sono poi saltati fuori altri 25 grammi di cocaina pronta per essere venduta, tre grammi di hascisc e 215 euro.Lunedì si terrà l'udienza di convalida.