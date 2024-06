PIOBBICO Era andato a letto prima della moglie, dopo che verso le 21, era sceso nell’orto per annaffiarlo. Quando poco mezzanotte, la consorte è entrata in camera ha visto che il marito, Ruggero Formica non dava più segni di vita. Sperando di poterlo ancora soccorrere la donna ha chiamato il 118 ma il personale dell’ambulanza non ha potuto che certificarne il decesso. Ruggero Formica aveva 73 anni e probabilmente è stato fulminato da un infarto. Idraulico ancora in attività con alcuni dipendenti, era anche per questa sua importante professione conosciutissimo non solo a Piobbico, dove comunque la comunità è sotto choc. Formica aveva una grande passione per la pallavolo ed era presidente del Piobbico Volley. Faceva anche parte della squadra dei polentari, sempre presente nelle feste più importanti del paese. Lascia la moglie Graziana e due figlie.