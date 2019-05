Il ponticello crolla ancora Bloccati 250 giovani salvati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - La piena ha spazzato via di nuovo il guado dell'Arzilla, nella notte tra sabatop e domenica circa 250 giovani sono rimasti bloccati in spiaggia per diverso tempo perché l'acqua della piena aveva invaso anche l'altra uscita sotto il ponte ferroviario. Tutto si è risolto bene grazie a carabinieri e vigili del fuoco, ma poche ore dopo i tecnici di Comune e Regione erano sul posto per cercare altre soluzioni.Si è deciso per una passerella rialzata sotto il ponte della ferrovia, per fare in modo che l’accesso in sicurezza alla spiaggia e agli stabilimenti balneari sia garantito anche in condizioni di maltempo.Dunque il guado temporaneo è stato spazzato via dalla piena per la seconda volta dopo pochi giorni. Ha cominciato a cedere intorno all’una e un quarto di ieri notte. Tempestiva la segnalazione alle forze dell’ordine. Nel frattempo il torrente era esondato sotto il ponte della ferrovia, mettendo sott’acqua anche l’altra via d’uscita dalla spiaggia. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato in sicurezza i giovani costruendo una passerella di fortuna con pallet in legno.La piena non ha raggiunto altezze impressionanti (al massimo fino al ginocchio di un adulto), ma l’episodio è comunque da considerare di una certa pericolosità potenziale. A rumore i social e la politica locale, molto critiche le opposizioni.