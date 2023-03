FANO - Si è presentato nell’abitazione di una famiglia albanese ed è ripartito su una barella del 118. Un violento litigio si è sviluppato domenica sera a San Lazzaro tanto che sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della polizia di Stato.

Protagonista della vicenda un uomo italiano di mezza età che, intorno alle 21, si è recato all’indirizzo dell’albanese, che vive nel quartiere insieme a moglie e figli, probabilmente con intenzioni poco gentili a giudicare dalle conseguenze. Le condizioni dell’italiano sarebbero state alterate dall’alcol. Tra l’avventore e il padrone di casa è nato un alterco che ben presto è degenerato in percosse.

Pugno al costato da Ko

Ha avuto la peggio chi aveva suonato il campanello: in particolare questi ha ricevuto un pugno al costato che gli ha tolto il fiato mettendolo ko. Il ferito è stato prudenzialmente portato dal 118 al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro, in previsione di eventuali complicanze chirurgiche. Comunque, non era in pericolo di vita.

A San Lazzaro ha operato anche una volante del commissariato per ricostruire l’accaduto. La polizia, che procede per il reato di lesioni, ieri mattina ha inoltrato il rapporto alla procura della Repubblica di Pesaro. L’albanese che ha colpito l’avversario non ha precedenti giudiziari o di polizia, è ben integrato in città ed è indicato da chi lo conosce come un grande lavoratore. Riserbo degli inquirenti sul motivo del litigio.