PESARO Nuova scuola Anna Frank, non c’è più tempo da perdere. Il Comune affida il “dossier” per la gara a Invitalia. Polo dell’infanzia di via Rigoni, il 30 giugno la consegna del cantiere. Una delle partite principali negli investimenti finanziati con il Pnrr riguarda l’edilizia scolastica, oltre al recupero dei palazzi storici, agli impianti sportivi e ad altri settori. I cantieri da avviare sono tanti nel giro di pochi mesi e i tempi per certificare la conclusione dei lavori sono ancora più stringenti. E’ il caso dell’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Santa Maria delle Fabbrecce Anna Frank, che dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del finanziamento da 3,5 milioni di euro.

L’obiettivo

E così, l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di «ridurre la tempistica di attuazione dell’intervento ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori», ha deciso di «avvalersi di Invitalia come centrale di committenza e stazione appaltante per realizzare progetti, affinché quest’ultima proceda, per suo conto, all’indizione, gestione e aggiudicazione della procedura d’appalto, stipulando, all’esito della stessa, l’Accordo Quadro con il Comune di Pesaro». Invitalia, è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, un’agenzia governativa italiana costituita come società per azioni e partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze. Affidare il pacchetto della gara a Invitalia ha lo scopo di rendere più rapido, ma anche più fidato, l’iter burocratico. Il progetto della scuola Anna Frank prevede la demolizione e ricostruzione della primaria. La nuova opera avrà la forma di due ali allungate definite nella stessa posizione dell’attuale; avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nord-ovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale. Gli alunni saranno spostati al centro civico di Vismara e, i più piccoli, nella scuola dell’Infanzia di Vismara. Da Santa Maria delle Fabbrecce a Soria, dove si attende l’inizio dei lavori (il 30 giugno la consegna del cantiere), per il nuovo polo dell’infanzia di via Rigoni, i cui lavori, con un finanziamento Pnrr da 3,7 milioni di euro, sono stati appaltati alla ditta locale Tagliabracci Costruzioni.

Il polo da 0 ai 6 anni

Si realizzerà un polo 0-6 anni con un nido (per 30 bambini) e una scuola per l’infanzia (5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni). Il nuovo Polo scolastico sarà abbinato agli spazi del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia che verrà realizzato al primo piano. L’edificio avrà una forma che “abbraccia il sole” per consentire alla luce naturale di illuminare tutte le sezioni nella stessa misura e avrà grandi aree coperte per il gioco all’aperto. Il piano terra, che accoglierà le cinque sezioni della scuola dell’infanzia (4 rivolte a sud, 1 ad ovest, la cucina, gli uffici e la mensa a nord-ovest) e il nido 0-3 (articolato sul fronte est davanti al giardino), si svilupperà attorno a un grande salone centrale polifunzionale, che avrà ampie vetrate e lucernari apribili. La scuola avrà anche due ingressi pedonali, quello principale in via Rigoni e quello in via Gennari, dove è previsto il nuovo parcheggio da 15 posti di cui 2 riservati alle persone con disabilità.

Gli accorgimenti

Diversi gli accorgimenti che sono stati adottati, tra questi l’ingresso protetto da un ampio porticato coperto che consentirà ai passeggini di sostare in sicurezza. Prevista inoltre un’area spogliatoio (in cui sarà presente anche un servizio igienico accessibile dal salone centrale) per ciascuno degli accessi alla materna e al nido.