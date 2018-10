Il pubblico decreta chi fa le pizze Rossini più buone Tre vincitori di categoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il primo concorso per la miglior pizza Rossini ha i suoi vincitori: per la colazione la vittoria è andata al Caffè Barrier, in corso XI Settembre, per la merenda si è aggiudicato i consensi del pubblico il Pizzaburger di piazzale Innocenti, che ha sbaragliato i suoi due avversari nel rush finale, mentre per la cena la pizzeria “C’era una volta", in via Cattaneo, ha confermato la sua antica tradizione pesarese.Un tripudio di ringraziamenti i primi commenti a caldo dei vincitori dal palco di piazza del Popolo ma anche molta sportività tra gli “sconfitti” che hanno abbracciato e applaudito chi è salito sul podio. «Grazie a tutti i pesaresi per questi 40 anni di lavoro in città» ha commentato lo storico titolare del “C’era una volta”.Oltre 4.000 voti online avevano decretato i 9 finalisti, tre per categoria, nella settimana precedente alla manifestazione e venerdì, il primo giorno, alle 11 erano già finite le 900 pizzette Rossini della colazione (pomodoro, mozzarella, uovo sodo e maionese), stessa cosa nel pomeriggio e alla sera sono andati a ruba anche i 1.200 spicchi di pizza Rossini al piatto.Il pubblico ha assaggiato e votato e domenica alle 21 sono stati proclamati i vincitori di questa prima edizione. Successo oltre ogni aspettativa, file interminabili negli stand allestiti in piazza e tanta gente che si è riversata in città anche nei locali intorno a piazza del Popolo.Successo anche per la gara goliardica dei “divoratori di Rossini” che ha visto, sul palco di una gremitissima piazza del Popolo, sfidarsi 6 golosi concorrenti per la simpatica coppa: vincitore Iron Italiani, pesarese doc di Torraccia, che ne ha divorate 11 su 15 in mezzora. «A pranzo ho mangiato solo un cetriolo e ho preso un caffè, ma ora non sto molto bene», ha scherzato dopo la vittoria con il pubblico.