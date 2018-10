Travolge motociclista e fugge Caccia al pirata della strada allarme con un post sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Schianto auto moto sabato sera sulla statale all’altezza del bivio per il sottopasso di via Togliatti. Nell’urto è rimasto ferito a terra Ajith Pieroni, 19 anni di Marotta e l’auto che ha provocato l’incidente non si è fermata a prestare soccorso.Diramate poco dopo le 24 di sabato le ricerche da parte dei caarabinieri per un’Opel Insignia scappata dopo lo scontro con la motocicletta Aprilia 125 guidata da Pieroni. L'allarme è stato lanciato poco dopo lo schianto, avvenuto alle 23, anche con un post su Facebook sulla pagina "Se sei de Marotta".Il giovane, molto conosciuto a Marotta, stava rientrando a casa da Senigallia. Secondo alcune testimonianze il conducente della Opel usciva dal sottopasso di via Togliatti e una volta immessosi nella statale non avrebbe dato la precedenza alla moto Aprilia con Pieroni.Il centauro è finito sull'asfalto. La moto è schizzata via dall’altra parte della strada sul lato monte, dove ha sfondato un vecchio muretto di recinzione scavalacandolo. Lì è rimasta appoggiata dopo l’urto con l’auto pirata.Il giovane è rimasto sempre cosciente, lamentando ferite e dolori in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Marotta e di Fano. Per scongiurare complicazioni, i sanitari hanno ritenuto opportuno trasferire il motociclista all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Fortunatamente, gli esami più approfonditi eseguiti hanno verificato l’assenza di traumi interni al cranio e all’addome e il ragazzo è stato dimesso ieri.L’auto è stata vista dileguarsi lungo l’Adriatica in direzione Sud. Testimoni chiedono l'installazione di telecamere lungo la statale che servano a identificare anche i pirati della strada.