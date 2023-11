Piobbico, si fa male durante una camminata in montagna: al lavoro i vigili del Fuoco per il recupero

PIOBBICO Sono in corso in queste ore le operazioni per il soccorso ad un escursionista che si è infortunato nella prima mattinata di oggi (19 novembre) durante una camminata in montagna a Balzo della Penna, a Piobbico.

La dinamica

L'uomo sarebbe caduto, fratturandosi una spalla. Stanno intervenendo i vigili del fuoco con una squadra da Cagli e una squadra Saf, il Soccorso Alpino e il 118.