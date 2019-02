Non risponde al telefono, papà Sergio fulminato da un malore a 42 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PIOBBICO - Il telefono squillava a vuoto ed era inutile insistere. La corsa a casa e la macabra scoperta: il suo fidanzato giaceva a terra vicino alla doccia senza alcun segno di vita. Inutile l’intervento a sirene spiegate della Potes di Cagli, un infarto fulminante non gli aveva dato scampo. Sergio Papi, 42 anni, titolare del bar dei giovani di Piobbico “Il Borghetto” non c’è più, il malore lo ha ghermito con l’accappatoio ancora indosso, ieri, verso le 11. Choc in tutto l’entroterra.