Piobbico, gomme tagliate mentre è nel bosco: riesplode la guerra tra tartufai

PIOBBICO - Gomme squarciate: purtroppo non una novità nella guerra tra tartufai. Questa mattina un cercatore di tartufi di Piobbico che era salito verso Serravalle di Carda, al suo ritorno all'auto parcheggiata lungo il campo sportivo, ha trovato due pneumatici tagliati.

Una brutta, quindi sorpresa, tuttavia in particolar modo in questo periodo nel mondo dei tartufai non sono rari questi atti vandalici. C'è molta gelosia tra i vari appassionati di questo pregiato tubo e purtroppo si ricorre a questi gesti per scoraggiare il cercatore di turno a non "invadere" più certe zone.

