​Dramma tra i monti a Piobbico: precipita da venti metri e muore. La vittima è un climber cinquantenne

PIOBBICO (PU)- Si sono concluse solo poco prima della mezzanotte di ieri (2 febbraio), le operazioni di recupero di un climber di 50anni intento alla "chiodatura" di una nuova via presso la Falesia Nascosta pressi della Balza della Penna a Piobbico. Per cause ancora in corso di accertamento, l'esperto scalatore cinquantenne ha perso la vita dopo essere precipitato da almeno venti metri.

I soccorso e le ricerche

Non avendo ricevuto notizie già dal primo pomeriggio, la compagna aveva allertato gli amici "dell’arrampicata" che, a loro volta, hanno poi provveduto a chiamare i soccorsi poco dopo. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro-Urbino che, con la collaborazione di due amici del cinquantenne, ha trovato la vittima alla base della parete che stava attrezzando. La salma è stata poi riportata a valle. Sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.