Chiesa bonificata: fatte brillare le 7 bombe a mano trovate in cantina dal parroco

PIOBBICO - Bonificata la chiesa di S. Donato degli Pecorari, nella cui cantina il parroco di Piobbico aveva trovato sette bombe a mano . Questa mattina, infatti, due artificieri del Reggimento ferrovieri di Castel Maggiore di Bologna sono entrati nella cantina con prudenza e navigata esperienza, hanno constatato la piena, ancora, efficienza dei residui bellici, adagiati quindi in appositi contenitori, per trasportarli sul luogo dove farli brillare. Cosa avvenuta verso le ore 11 presso la cava di Gorga Cerbara, che dista da Piobbico 5 chilometri e rappresenta il luogo ideale per simili operazioni. Si trattava di bombe americane della Seconda Guerra Mondiale.