Piobbico,arrampicatori sfiniti e disidratati bloccati sul Nerone: per salvarli arriva l'elicottero

PIOBBICO - Allarme questo pomeriggio tra Acqualagna e Piobbico, dove due arrampicatori si sono persi nei boschi nella zona del Monte Nerone. L'allarme è giunto ai vigili del fuoco che, non senza qualche difficoltà, sono riusciti a localizzare i due in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

Inoltre, gli escursionisti sono stremati dalla fatica e disidratati dal calore e non riescono a rientrare autonomamente. Le loro condizioni di salute sono comunque buone, ma per raggiungerli è in marcia una squadra dei vigili del fuoco ed è stato anche chiesto l'intervento dell'elicottero.