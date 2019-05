Alpinista precipita durante la scalata: arriva l'elicottero, condizioni critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOBBICO – Incidente durante la scalata al Monte Nerone: alpinista soccorso in parete cona spettacolare azione con l’elicottero da parte del Soccorso Alpino.L’intervento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è avvenuto ieri, per una cordata in difficoltà in zona Val d'Abisso nel comune di Piobbico, alle pendici del Monte Nerone. Una cordata composta da un uomo di 57 anni e la sua compagna di 54 anni entrambi della provincia di Rimini, erano intenti a concludere l'ultimo tiro della via di arrampicata denominata Via dell'Amicizia . L'uomo, capocordata, è improvvisamente volato per oltre 5 metri ribaltandosi e cadendo di schiena, impattando violentemente contro la parete. La compagna, è riuscita a trattenere la caduta e ha calato in sosta il malcapitato ma, per il forte impatto subito e l'evidente trauma riportato, evidenziato dall' insufficiente capacità respiratoria, ha dovuto chiamare il 118 per essere soccorsi il più presto possibile. Dalla centrale operativa 118 di Pesaro è stata attivata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro e Urbino ed allertato contemporaneamente l'elicottero, Icaro2, specializzato anche per questo tipo di emergenze con intervento di soccorso medicalizzato e recupero in parete. Giunti sul posto, sono stati infatti calati medico e tecnici specializzati per stabilizzare prima ed imbarellare poi il ferito, successivamente issato a bordo ed elitrasportato all'ospedale di Torrette di Ancona per un ricovero in condizioni critiche respiratorie dovute al politrauma da caduta. La donna, raggiunta dalla squadra di terra del Cnsas di Pesaro e Urbino, è stata assicurata sulla sommità della via di roccia e condotta successivamente lungo il sentiero di rientro, fino alla propria auto.