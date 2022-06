Bagni pubblici nel centro storico non prima del 2023, irrecuperabili quelli ora chiusi. Ci vorrà il via libera della Sovrintendenza

FANO Per i bagni pubblici l’anno della svolta sarà il prossimo. Non che l’esigenza sollevata periodicamente da cittadini e turisti e ripresa da Fratelli d’Italia non fosse «avvertita e condivisa anche dall’amministrazione comunale», come ha voluto precisare in consiglio comunale l’assessora al Decoro urbano Barbara Brunori richiamando «i 300.000 euro» destinati al capitolo dal Piano triennale delle opere pubbliche, ma bisognerà attendere appunto il 2023 perché Aset, investita dell’incarico, metta mano al problema.

L’iniziativa di Fdi

In compenso quelli che sorgeranno al Pincio, nei pressi di quelli sotterranei da tempo inibiti al pubblico, e a Ponte Sasso, saranno qualcosa di molto più evoluto rispetto a servizi igienici tout court. «Pensiamo ad una sorta di piccola stazione di servizio che oltre ai bagni includa ricarica per bici, distributore di sacchetti per la raccolta, defibrillatore e sportello bancomat» ha argomentato la Brunori, che però si è dovuta aggiornare, nel caso della struttura di cui dotare il Pincio, a quando il progetto sarà approfondito con la Sovrintendenza, trattandosi di area di alto interesse storico ed archeologico su cui la struttura rischia di impattare.

Di sicuro non verranno ripristinati neppure i bagni sotterranei di piazzale Marconi, del resto inaccessibili ai disabili. Proprio dal degrado visibilissimo a chiunque che si manifesta lungo le scalette aveva preso le mosse l’interrogazione illustrata dalla consigliera comunale di Fdi Tarsi, rallegrata dalla presa d’atto che finalmente la questione venga affrontata di petto, ma rammaricata che «questo succeda solo adesso quando invece di tratta di un’urgenza vecchia ormai di anni».

Box efficienti in zona mare

Dall'assessore Brunori questa urgenza è stata peraltro circoscritta al centro storico e a Fano sud «perché le strutture presenti in Sassonia e al Lido si stanno dimostrando efficienti ed adeguate». Si tratta delle cabine con accesso a pagamento presenti nei pressi del laboratorio di biologia marina e alla cavea, mentre non risulta al momento operativa quella di viale Ruggeri. Dovrebbe invece essere convertito a pagamento anche il bagno di servizio presente in piazza Costa e in passato riservato ad uso esclusivo degli ambulanti. Operazione annunciata dalla Brunori per settembre.

