Finisce con la moto contro â€‹un trattore: centauro soccorso dall'eliambulanza

PIETRARUBBIA - Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla Provinciale 6 alle porte di Pietrarubbia.Un 49enne in sella alla sua motocicletta, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si è violentemente scontrato con un mezzo agricolo condotto da un 72enne. L'impatto è stato devastante per il motociclista che ha riportato lesioni molto serie, tanto che i sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno immediatamente chiesto l'intervento dell'eliambulanza per portare l'uomo all'ospedale regionale di Torrette.