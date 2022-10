Schianto al confine con la Romagna all'alba: feriti due trentenni, sono in gravi condizioni

PIETRACUTA DI SAN LEO - Chi è passato ed ha visto le auto distrutte ha avuto paura. Un altro incidente stradale all'alba di oggi, sabato 29 ottobre, sulla Marecchiese a Pietracuta di San Leo. Poco dopo 6 per cause ancora in fase di accertamento una Y10 e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente. La Fiesta è finita nel fosso, in gravi condizioni due 30enni che erano a bordo. Immediati soccorsi: sul posto un'automedica, due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri ed anche i tecnici di Anas. I feriti sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Il tratto di strada è stato chiuso per i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. E' stato poi riaperto intorno alle ore 9.