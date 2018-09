Le pentole scontate sono una truffa da 3.600 euro: vittima chiama i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANDIMELETO - Si allunga la lista delle truffe e delle tentate truffe nell’entroterra. Dopo i finti tecnici del gas, dell’acqua e addirittura personale della Croce Rossa, ora è sopraggiunto l’imbroglio delle vendite super scontate. Spacciandosi per “venditori porta a porta”, tre imbroglioni hanno tentato di rifilare utensili e elettrodomestici di marca a prezzi scontati ad una signora di 61 anni, residente a Piandimeleto, per poi presentarle un conto da 3.600 euro. Alla fine però tre italiani raggiratori sono stati smascherati dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con l’efficiente Comando della Compagnia di Urbino che li ha identificati attraverso particolari rilievi tecnici. I tre di 59, 43 e 39 anni, residenti nel Nord Italia, con precedenti simili sono finiti nei guai e sono stati denunciati, dall’Arma, per tentata truffa. Uno di loro, a suo tempo, era già stato anche condannato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.