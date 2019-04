Marijuana nascosta nell'auto: arresto bis un anno dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANDIMELETO - Ci ricasca di nuovo. Fermato pusher di origine nigeriana dai Carabinieri della Compagnia di Urbino. Trovati nella sua auto dosi di marijuana per un totale di 30 grammi. Tratto in arresto, dall’Arma, l’uomo di origine nigeriana di 40 anni, disoccupato, con precedenti specifici, regolare sul territorio nazionale. All’interno della sua auto sono stati rinvenuti nascosti, in vari pertugi, 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, contenute in bustine utilizzate generalmente per congelare alimenti, pronte per essere cedute. L’uomo, già arrestato dai Carabinieri circa un anno fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto nuovamente agli arresti e sottoposto ai domiciliari, mentre la marijuana è stata sequestrata.