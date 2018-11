Vola fuori strada e s'incastra tra le cisterne: autista miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANDIMELETO - Spettacolare l’incidente in cui è rimasto coinvolto, per fortuna senza danni, l’uomo alla guida di una Fiat 500. L’episodio si è verificato intorno alle 8 del mattino mentre stava percorrendo la strada provinciale 18 in località Cà Oliviero, comune di Piandimeleto, ed ha perso per cause non del tutto chiare il controllo del mezzo finendo in una scarpata con un volo di diversi metri. All’altezza del punto in cui è fuoriuscito di strada si trova un’azienda e la vettura è finita in mezzo a due grosse cisterne. Al di là della spettacolarità della scena degna di un film, solo alcuni graffi e ammaccature per il conducente comunque portato al pronto soccorso da un’ambulanza del 118 intervenuta per soccorrerlo. Sul posto oltre ad una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria, è intervenuta anche una gru di una ditta specializzata per rimuovere la vettura