Coronavirus, contatti col paziente di Cattolica: una famiglia in quarantena volontaria

PIANDIMELETO - Allarme coronavirus, una famiglia in isolamento volontario a Piandimeleto. Si tratta di un uomo che avrebbe avuto contatti con l'uomo poi risultato positivo a Cattolica (Rn). Sono in corsi le analisi sull'uomo. A renderlo noto con un comuicato sulla pagina Facebook e sui siti istituzionali del Comune, è stata la sindaca di Piandimeleto Veronica Magnani.

"Considerate le ultime notizie apparse sui mezzi di comunicazione locali - è il testo della nota - riguardanti un potenziale caso di contagio sul nostro territorio comunale, si informa la popolazione che sono in corso, da parte delle Autorità sanitarie competenti, accertamenti di laboratorio e non appena si avranno notizie in merito verrà data comunicazione. Si precisa che il soggetto interessato, unitamente a tutti i familiari, sono al momento sottoposti a quarantena domiciliare volontaria. Sarà cura di questa Amministrazione informare la cittadinanza di tutte le misure e azioni da intraprendere in base alle risultanze degli accertamenti. Si raccomanda, pertanto, di evitare comportamenti che possono creare inutili allarmismi e di tenere conto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute. Le informazioni inerenti l’Emergenza Sanitaria Covid-19 possono essere consultate sul sito istituzionale comunale: www.comune.piandimeleto.pu.it e sul sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

