Auto contro un furgone: bimbo grave con un trauma cranico. Arriva l'eliambulanza

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

PIANDIMELETO - Un grave incidente è accaduto oggi, poco dopo mezzogiorno, a Piandimeleto.Per acuse ancora al vaglio della Polizia Locale, si sono violentemente scontrati in via Di Vittorio un'auto ed un furgone. Sull'auto viaggiavano una mamma con due bambini. Le peggiori conseguenze sono state per uno dei due piccoli, colpito da un trauma cranico; viste le sue condizioni, i soccorritori del 118 hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona.