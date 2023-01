PAN DEL BRUSCOLO - L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo ha approvato di recente le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2023 per adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione ai sensi della normativa vigente. La variazione principale è relativa in particolare all’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza dislocati sul territorio dell’Unione, il cui intervento ammonta a 369.660 euro finanziato con applicazione dell’avanzo libero per l’intero importo sulla base di principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile.

Nella stessa seduta, sono state anche approvate delle ulteriori variazioni destinate alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà, quali la scuola media Pian del Bruscolo e il nido per un totale di 15.543 euro e della sede dell’Unione dei Comuni, nonché per l’acquisto di una turbina idonea alla rimozione di fango o neve per l’utilizzo delle protezione civile. «Entrambe le scelte – ha spiegato a questo proposito il presidente dell’Unione Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli – vanno nella direzione di aumentare la sicurezza dei cittadini». Di altro avviso l’opposizione con i consiglieri del centrodestra Michele Redaelli ed Emanuele Gambini che parlano invece di un ennesimo flop riguardo la gestione dei servizi sulla sicurezza.



«Con il nostro voto contrario - sono entrati nello specifico i due cosniglieri abbiamo voluto evidenziare tutto il nostro disappunto. Dal 2021 questa somma rimane bloccata e non utilizzata a causa di troppi passaggi a vuoto politici ed amministrativi. Non è possibile che in due anni non si sia riusciti ad effettuare nemmeno un bando di gara e aggiudicare i servizi. Stiamo parlando delle spese di investimento per il miglioramento dell’impianto di videosorveglianza e dell’impianto radio. Un tema importante che andrebbe affrontato in modo serio. Il fatto che questa spesa non sia stata fatta, oltre al fatto che non verrà migliorato il servizio, porta con sé anche l’aggravante che una cospicua somma è rimasta bloccata ed inutilizzata. In questi anni ci sono state anche grosse difficoltà nell’assunzione del personale per allargare le file della polizia municipale. Anche in quel caso, le cifre erano stanziate a bilancio e le procedure avviate, ma diversi intoppi hanno portato a tanti nulla di fatto».