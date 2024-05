PETRIANO «Morti sul lavoro, ora basta. La prefettura attivi subito il tavolo su salute sicurezza. Serve una regia, noi faremo la nostra parte». Lo striscione con la scritta "Basta morti sul lavoro" e dietro i sindacati e lavoratori, con le loro bandiere, le pettorine, e i messaggi intenti a fermare la lunga scia di sangue delle vittime nei luoghi di lavoro. Cgil, Cisl e Uil con i loro rappresentanti delle segreterie provinciali, regionali e delegati di settore, si sono ritrovati ieri mattina a Gallo di Petriano nel parcheggio della Locanda Ciacci.

Un presidio di poco più di mezz'ora, poi lo spostamento davanti all'Unità 8 della Fab di Gallo di Petriano (che dista 1,5 km dal punto del sit-in), per deporre una corona di fronte all'ingresso dello stabilimento che produce componenti per il settore del mobile, nel quale lunedì sera ha perso la vita, durante il turno di lavoro, Simone Mezzolani, il giovane operaio di 33 anni, residente a Vallefoglia, che lascia una compagna e due figli piccoli. «Da mesi chiediamo alla prefettura di costituire il tavolo su salute e sicurezza - afferma Roberto Rossini, Segretario Cgil Pesaro-Urbino - al fine di prevenire episodi come questo. Le morti sul lavoro si ripetono con frequenza anche nel nostro territorio, è una patologia che le istituzioni si devono impegnare a curare. Non è più possibile pensare che una persona esce di casa e poi non ci torna più, perchè deve andare a lavorare.

Azioni concrete

«Vorremmo fare un protocollo con le associazioni dei datori di lavoro e le istituzioni preposte a questi temi, a partire dall'Ast e Ispettorato del Lavoro, Inps e Inail, al fine di fare azioni concrete in un tempo dato, per cercare di migliorare la situazione, per verificare quali sono le condizioni di salute e sicurezza declinate dentro le aziende, dandoci obiettivi comuni. E ci siamo dentro anche noi, ovviamente sulla parte della cultura della sicurezza tra i lavoratori e nei luoghi di lavoro. Potremmo fare un grande lavoro insieme. Però occorre una regia, un tavolo, un'istituzione riconosciuta da tutti che abbia la capacità di mettere insieme tutte queste istituzioni e questi soggetti». Paolo Ferri, Segretario Filca Cisl Marche, sottolinea di voler «tenere alta la guardia sulla sicurezza sul lavoro. E' diventato il nostro cavallo di battaglia, perchè senza sicurezza anche il lavoro ne risente tantissimo.

Non dimentichiamo

«Esprimiamo la vicinanza di tutti noi alla famiglia, che purtroppo vive questa tragedia. Vogliamo essere presenti per mostrare che il sindacato non dimentica. Non abbassiamo la guardia, insistiamo con le autorità affinchè aprano tavoli continui sul tema sicurezza». Raffaele De Lucia, Coordinatore Feneal Uil Marche, evidenzia che «negli ultimi periodi stiamo vivendo troppi episodi come quello accaduto alla Fab. In Italia dal punto di vista legislativo il quadro è completo, gli strumenti ci sono, vanno solo applicati».