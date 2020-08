Cade un albero e lo travolge: scooterista miracolato

PESARO - Serie di incidenti nel pomeriggio di ieri nel Pesarese. Il più serio dopo le 15 quando la zona di Petriano era battuta da forti raffiche di vento miste a pioggia. All’improvviso, probabilmente proprio a causa del vento, un albero ha improvvisamente ceduto ed è caduto sulla strada mentre stava passando uno scooterista.

E’ successo nella frazione di Gallo in via Valle. Lo scooterista, un giovane di 27anni, è stato quasi un miracolato: la pianta è caduta addosso al mezzo e lo stesso scooterista è rimasto ferito, ma per fortuna le sue condizioni non si sono rivelate gravi.



Sul posto per i rilievi d’uso è intervenuta una pattuglia della Polstrada e un mezzo dei vigili del fuoco per rimuovere l’albero dalla sede stradale. Un altro incidente intorno alle 17 a Pesaro in piazzale d’Annunzio ha visto coinvolto un ragazzino. Ancora prima a Lunano da registrare uno schianto che ha coinvolto un mezzo che stava partecipando all’edizione 2020 del Rally di San Marino. L’incidente è avvenuto su strada, ovvero fuori dal contesto della gara. L’auto che stava effettuando uno spostamento tra un tappa e l’altra si è scontrata per cause in corso di accertamento con un moto con due persone in sella, un uomo e una donna. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato un trauma a una spalla ed è stato soccorso dall’eliambulanza che lo ha trasportato ad Ancona.

