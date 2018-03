Esplode un silos pieno di truciolare: tre persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIANO – Esplode un silos: grande spavento e tre persone finiscono all’ospedale.E’ successo nel pomeriggio nelle campagne di Petriano: l’esplosione è stata molto forte ed ha coinvolto un silos alto una quindicina di metri. Nella deflagrazione sono rimaste ferite 3 persone, tutte portate all’ospedale di Urbino. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, ma anche personale dell’Asur per verificare che non si fossero sprigionate sostanze tossiche. L’allarme per fortuna è rientrato, nel silos c’era soltanto truciolare.