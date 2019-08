Choc in tabaccheria: la cliente entra e trova il titolare a terra morto per un colpo di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIANO - Sconcerto e dolore a Gallo di Pteriano, dove il conosciutissimo tabaccaio del paese si è tolto la vita.E' successo questa mattina dentro la tabaccheria, dove l'uomo di 49 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo con una pistola regolarmente detenuta. A fare la tragica scoperta è stata una cliente entrata nel negozio per fare un acquisto. Immediato l'allarme, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Urbino.