PESARO - Incidente mortale sulle Siligate, la Cassazione conferma la condanna di Marco Orazietti. Rigettato il ricorso. Nel sinistro stradale avvenuto sulla Statale 16, nel giugno 2019, erano decedute tre persone: Silvia Lucarelli, 33 anni e i coniugi 60enni Roberto Carosio e Oriella Bonerba. Orazietti, il 36enne, allora compagno di Silvia, era imputato per triplice omicidio stradale colposo in concorso.

Per la procura avrebbe cooperato nella determinazione dell’incidente tirando il freno a mano che ha fatto scarrocciare il mezzo. Secondo l’accusa Silvia era alla guida. In primo grado Orazietti era stato condannato a 3 anni e 4 mesi disponendo anche la provvisionale per il risarcimento. Ai genitori di Silvia 60 mila euro ciascuno e alla figlia rimasta orfana della madre 100 mila euro. Il processo d’appello ha ridotto la pena a 1 anno e 8 mesi. Ridotta anche la provvisionale di risarcimento a 30 mila euro per i genitori e 50 per la figlia. Andrea Giorgiani, ha presentato ricorso in Cassazione che ha rigettato e confermato la sentenza d’appello. Orazietti era stato dichiarato latitante e raggiunto da un ordine di carcerazione lo scorso 22 marzo a Valencia dopo la polizia era andata ad arrestarlo. Si era rifugiato in Spagna da qualche mese per sottrarsi a una condanna definitiva a tre anni e tre mesi di reclusione per reati in materia di droga, confidando di poter eludere il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti. Storie di spaccio di marijuana e di cocaina, per il quale già in passato era finito in carcere. Ma una volta uscito era di nuovo finito nel giro, tanto che gli era stata contestata la recidiva reiterata e infraquinquiennale.