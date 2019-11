Pesaro, zuffa in tribunale: due donne vengono alle mani ed un ragazzino rimedia un ceffone

PESARO - Giornata intensa quella di ieri in tribunale perché c’è stata anche una zuffa tra due donne davanti all’ufficio della volontaria di giurisdizione. Non sono ancora del tutto chiari i motivi, ma le due sono venute alle mani e un ragazzino che era con una delle due contendenti ha rimediato una manata in faccia.

Sono intervenuti la guardia giurata della Fenice Security Service ma anche gli agenti della polizia penitenziaria, un carabiniere e un poliziotto. Gli animi sono stati placati in poco tempo, ma il trambusto è stato tanto così come lo spavento per aver colpito un ragazzino.

