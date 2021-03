Zona rossa in anticipo, serrande giù e il centro si svuota: «Aggrappati alle vendite online»

PESARO - Scatta la zona rossa, anche i negozi abbassano le saracinesche. «Ci adattiamo con spedizioni online e teniamo duro, ma così è dura andare avanti». Nell’ultimo giorno di zona arancione, il centro storico di Pesaro si “veste” già di rosso. Poche persone a passeggio, complice sicuramente anche la pioggia, e l’umore basso, anzi plumbeo tendente al nero, per le nuove restrizioni in arrivo a partire da oggi.

Si vedono gli ormai abituali caffè mordi e fuggi consumati all’aperto fuori dai bar, rituale che proseguirà anche con la zona rossa per chi si troverà in giro per motivi di lavoro o necessità.E i negozi di abbigliamento aperti fino all’ultimo tramonto, prima dell’alba di una nuova zona rossa, che nessuno sa quanto durerà, ma in molti tra i negozianti sono pronti a scommettere che difficilmente si concluderà domenica.



«Non ci crediamo, sappiamo che durerà più a lungo - dice Agnese Gabrielli del negozio di abbigliamento Rebus in via Sabbatini - In ogni caso ci adatteremo e cercheremo di effettuare spedizioni on line e consegne a domicilio. Questi primi 70 giorni del 2021? Ci aspettavamo qualcosa di più. Non è andata malissimo, ma nemmeno troppo bene». Spostandoci lungo Corso XI Settembre, Roberto Ragaglia, uno dei commercianti storici della città e titolare di Linea Uomo, sostiene che quattro giorni di chiusura non servono a nulla. «O siamo aperti o chiusi. La chiusura ha un significato con una durata di almeno due settimane, anche se per noi se non si fa è sicuramente meglio. Sul lavoro stiamo arrancando, anche se cerchiamo di essere ottimisti per il futuro. In questo periodo stiamo facendo già gli ordini per il prossimo autunno-inverno e la collezione primavera-estate è già pronta. Teniamo duro con la speranza che il Governo ci dia un mano. Non vogliamo chissà quale aiuto, ma una mano ci vuole, per evitare che andiamo a rotoli».

In via Tebaldi, trasversale di via Branca, Marco Sorbini gestisce il negozio Booom Store. Ieri mattina era alle prese con la lettura delle aperture consentite dal Dpcm in zona rossa, in quanto «è possibile che per il mio settore merceologico di vendita, cioè l’abbigliamento sportivo, mi sia consentito di tenere aperto. Ma è come se fossi chiuso, in giro ci sarà ancora meno gente della zona arancione. Abbiamo avuto i saldi con meno affluenza degli anni passati. Sui capi primaverili eravamo partiti bene, ora siamo di nuovo al punto di partenza. Speriamo di uscirne presto e che da domenica in poi non ci sia un altro lockdown».



Per quanto riguarda le attività commerciali a partire da oggi sono sospese le attività al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

