PESARO Polveri sottili, via allo stop nella Zona blu per i veicoli più inquinanti. E ora si possono accendere i termosifoni dentro casa, ma il decreto impone temperature meno elevate rispetti ai limiti consolidati. L’ordinanza che contiene le misure contingenti per ridurre la concentrazione degli inquinanti nell’aria, è già attiva da pochi giorni.



Le regole



I divieti sono scattati infatti il 10 novembre e avranno validità fino al prossimo 15 aprile. L’accensione del riscaldamento corrisponde spesso con i picchi di presenza di polveri sottili, ma il 2023 si consolida come anno virtuoso. Sul fronte delle Pm10 infatti, la situazione dell’anno in corso è sicuramente sotto controllo, considerato che la centralina di via Scarpellini ha registrato finora solo 8 sforamenti (limite massimo 50 mg/mc), davanti ad una tolleranza di 35 giornate su base annua. Insomma una buonissima performance che trova riscontro anche a fano dove gli sforamenti sono 8 esattamente come in città. Ma veniamo alle ordinanze comunali. Per quanto riguarda i veicoli, è entrato in vigore lo stop nella Zona Blu (anche se provvisti di Bollino blu attestante il controllo dei gas di scarico) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 per i mezzi benzina euro 0 ed euro 1 (nel 2021 lo stop era valido per i mezzi a benzina euro 0), per i diesel fino euro 3. E scooter pre-euro.



Il perimetro



La Zona blu pesarese è delimitata da Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoramica Ardizio, via Lombroso, via Guerrini, via Carloni, via Pantano, Strada Pantano Castagni, via Pertini, via Bonini, via Andrea Costa, linea ferroviaria, fiume Foglia, mare. Strade strategiche e non certo secondarie ma come ogni anno anche quest’anno sono state stabilite delle deroghe per i veicoli in possesso di permessi temporanei di transito individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su comunicazione scritta e motivata degli operatori economici interessati, con specificazione della sua durata. Tra le categorie interessate dalle deroghe, i veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel fino a 3,5 tonnellate, esclusi i diesel pre euro ed euro 1 senza filtro anti particolato, e i veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 tonnellate, esclusi i diesel pre euro ed euro 1 senza Fap, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all’interno della Zona blu o di attraversarla per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli.



Le eccezioni



Altre deroghe riguardano inoltre i veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci fino a 3,5 tonnellate, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza Fap, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all’interno della Zona blu. Il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5 ticket, per il periodo in cui sarà in vigore l’ordinanza. Dunque 5 accessi in cinque mesi. Intanto, dallo scorso 8 novembre è possibile accendere i riscaldamenti nella Zona climatica D, determinata a livello nazionale entro la quale rientra Pesaro. Il decreto approvato nel 2022 ha ridotto di un grado la temperatura ammessa negli ambienti al chiuso, che siano case o uffici pubblici e privati. Di conseguenza, la temperatura è passata da 20 ai 19 gradi, con 2 gradi aggiuntivi di tolleranza. Resta la difficoltà di controllare che tali limiti vengano realmente rispettati ma sta al buon senso e al senso civico degli utenti capire che questi limiti espongono a meno rischi l’intera comunità.



Luoghi di lavoro



Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, la temperatura massima consentita è invece di 17 gradi, sempre con due gradi in più di tolleranza. Per la zona D, le date riservate all’attivazione degli impianti di riscaldamento vanno dall’8 novembre al 7 aprile, e il funzionamento dei termosifoni non può superare le 11 ore al giorno.