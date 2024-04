PESARO Websolute, digital company attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, ha acquisito il 70% del capitale sociale di Lunghezza d'Onda. Così Websolute rafforza la leadership nella fornitura di piattaforme tecnologiche avanzate e dei servizi digital nel settore dell’Home & Design.

L’investimento

L’azienda pesarese di comunicazione, marketing e dell’ecommerce nata del 2001 e con un fatturato di oltre 21 milioni di euro ha investito molto sull’intelligenza artificiale, sviluppando modelli predittivi del comportamento dei consumatori per aiutare i marchi e le Ong a migliorare le loro campagne di marketing. Tra i clienti del gruppo pesarese marchi come De Cecco, Scavolini, Biesse, Dorelan, Orogel, Menarini, Chicco, Ariston, Iguzzini, Calzedonia, Arena. Ecco allora l’acquisizione del 70% di Lunghezza d’Onda, compagine fondata nel 2010 da Antonio De Cicco e Andrea Zofrea, proprietaria di Showefy, piattaforma di servizi software il cui fiore all’occhiello è un sistema di configurazione 3D specializzata in prodotti e gestione dei servizi per il mondo dell'arredamento.

L'acquisizione consentirà al Gruppo Websolute di rafforzare il proprio posizionamento competitivo e la propria proposta commerciale nel settore dell'arredamento e del design. Nel 2023, Lunghezza d'Onda ha registrato ricavi a 916mila di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) di 585mila euro. Lunghezza d'Onda ha un capitale sociale detenuto da Antonio De Cicco (45,09%), Andrea Zofrea (34,28%) e altri soci di minoranza (20,63%). L'operazione prevede l'acquisto del 70% del capitale sociale per un corrispettivo complessivo pari a 3,467 milioni di euro.

L'accordo prevede altresì l'opzione di acquisto del residuo 30% delle quote in favore di Websolute, da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 5 anni. «Siamo lieti di annunciare una nuova importante e strategica operazione per il settore dell'Home & Design, con la quale il Gruppo Websolute rafforza notevolmente il suo percorso di crescita intrapreso con la quotazione e saldamente poggiato su una politica di acquisizioni strategiche di quote di controllo in società con ottime performance, considerate complementari ed incrementative del business del gruppo», afferma Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato di Websolute.

L’espansione

«Espandendo la base clienti attivi anche a quelli del parco clienti delle società rientranti nel perimetro di consolidamento del nostro Gruppo, promuoveremo una azione commerciale congiunta, potendo beneficiare di un modello di business che genera molta marginalità aggiuntiva e ottimi flussi di cassa a beneficio sia della società acquisita che di Websolute», ha aggiunto.

Lunghezza d’Onda e Websolute potranno beneficiare reciprocamente di molteplici sinergie attivabili a livello commerciale, produttivo e gestionale.