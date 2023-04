PESARO - Furto alla Macelleria Cucina & Pizza, il ristorante di Umberto Carriera, in via delle Galigarie 22, imprenditore noto per essere il leader di #IoApro, in questi giorni sotto pressione per due processi che si stanno svolgendo a suo carico.

Ieri alle 15,40 un ladro solitario ha forzato la porta di ingresso, sicuro di poter contare sugli incassi garantiti dai pranzi della giornata. Una volta all’interno del locale si è diretto dietro il bancone ed è andato verso il registratore di cassa. L’ha strappata e l’ha portata via di peso dandosi alla fuga. All’interno della cassa c’erano circa 500 euro. L’uomo, vestito con una tuta bianca e incappucciato, si è dileguato in pochi istanti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, acquisito le immagini di videorsoveglianza e verificato i segni di effrazione nella porta antipanico che sta all’ingresso del ristorante. Ora proseguono le indagini per identificare l’autore