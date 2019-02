Vuole i soldi per comprare â€‹droga e minaccia l'anziana madre: arrestato

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le richieste di soldi andavano avanti da mesi, sempre più pressanti, fino a superare il limite. Denaro che serviva per comprarsi la droga. È la storia di una domenica notte sopra le righe, che culmina con un arresto e porta a galla la piaga della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e di tutte le sue derive. Notte convulsa nel quartiere di Vismara dove un 33enne, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per droga e dissidi in famiglia, ha dato in escandescenze in casa: minacciando la terrorizzata madre. Erano le 3 di notte quando è arrivata la chiamata alla centrale della Questura. Dall’altra parte della cornetta la madre del 33enne che dopo una serie di minacce subite e atteggiamenti violenti del figlio ha chiesto l’intervento della squadra volante della polizia. La donna era disperata ma anche impaurita temendo che l’atteggiamento aggressivo e violento del figlio potesse degenerare fino a serie conseguenze.