Minaccia di buttarsi dal tetto â€‹dell'azienda: salvato dai poliziotti

PESARO - Una corsa contro il tempo, trattative e il telo pronto a essere installato sotto il tetto. Potrebbe sembrare la sceneggiatura di un film, ma ci sono voluti esperienza e tenacia per evitare il dramma. Un 36enne pesarese aveva deciso di farla finita. È stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine annunciando che si sarebbe buttato dal tetto di uno dei capannoni della Biesse, in via della Meccanica. Non è chiaro perché abbia scelto proprio l’azienda leader di prodotti di meccanica visto che non risulta dipendente. E’ iniziata così una lunga trattativa con i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che con professionalità, abilità e pazienza hanno convinto il giovane a desistere dai suoi propositi suicidi. Minuti interminabili, uno stallo che non dava esiti. Poi finalmente la soluzione del rebus e una vita salvata. Una volta portato in salvo è stato traportato al pronto soccorso di Pesaro dove sono state valutate le sue condizioni neurologiche.