Le vittime reagiscono: topi ​d'appartemento scacciati e inseguiti

PESARO - Le vittime stanno reagendo. E’ successo giovedì sera nella zona di Piazza Redi e a Loreto, dove i ladri sono stati messi in fuga dopo essere stati sorpresi dai proprietari che si sono messi a urlare e in un caso hanno anche tentato di inseguirli, ma anche a Tre Ponti, più o meno alla stessa ora anche se in una zona all’opposto, il che sta a significare l’azione di più malviventi separati. A Tre Ponti in particolare la presenza dei ladri è stata segnalata intorno alle 19 quando è stato notato uno sconosciuto fuori da un’abitazione che tentava di entrare, ma quando si è accorto della presenza di un passante che dalla strada si stava avvicinando chiamando il cane con cui andava a passeggio si è rapidamente allontanato per non essere sorpreso senza riuscire nel suo intento. L’uomo è stato visto scappare nei campi verso la ferrovia e approfittando dell’oscurità ha fatto perdere le proprie tracce.