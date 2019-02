Vista Red spietato: 13 multe ​ogni giorno ai furbetti del semaforo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lo scorso 24 novembre è stato installato il secondo Vistared sulla statale 16, all’incrocio con viale Piave. Si è andato ad aggiungere all’impianto esistente da 11 anni, poco più avanti in direzione nord, nell’intersezione tra la statale 16 e viale della Repubblica. In pratica due impianti a distanza ravvicinata che vanno a controllare uno dei luoghi più intensamente trafficati della città e che l’operazione #zerosemafori portava avanti dal sindaco non può scalfire perchè non esistono le condizioni oggettive per delle rotatorie (anche se Ricci più che una rotatoria tra l’Adriatica e via della Repubblica accarezza l’idea di un sottopasso per la statale).Dopo oltre due mesi dalla presenza dei due Vistared, quale occhio elettronico eleva più multe? Se la risposta fosse da tracciare con un segno su una schedina del totocalcio, la penna andrebbe a cadere sulla X. I dati della polizia municipale indicano, infatti, 6-7 multe al giorno per il Vistared di viale Piave, stessa cifra per quello di viale della Repubblica. Nel complesso, i due impianti sanzionano in media 13 automobilisti ogni giorno che passano con il rosso.