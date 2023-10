PESARO I “furbetti” del contatore di gas metano, a Vismara, da parecchio tempo non pagano più neanche la quota dell’acqua e per loro sono state avviate le procedure di sfratto da parte dell’Erap. Sembrava meno tortuosa del previsto la strada per risolvere il caso del condominio dei 24 alloggi popolari a edilizia sovvenzionata di via Senna, dove è stata bloccata la fornitura alla fine di febbraio e ora c’è il rischio che succeda lo stesso anche per la rete idrica con i rubinetti a secco.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pesaro, la broker sottrae 250mila euro a 10 clienti clienti e li dilapida nel gioco d'azzardo. Condannata a 16 mesi di lavori socialmente utili

Una situazione drammatica e insostenibile. Si avvicinano le basse temperature, nonostante il tiepido sole della “ottobrata”, e le famiglie, già di per sé fragili e in difficoltà, non possono più restare senza l’acqua calda e il gas per i termosifoni che si dovranno prima o poi accendere.



Le procedure



Gli inquilini morosi arrivano a circa la metà, ma secondo una casistica diversificata. Ci sono due famiglie che non hanno mai versato un euro per il condominio e le utenze dal 2018, quando la palazzina gestita dall’Erap è stata inaugurata dal Comune, proprietario dello stabile; altri che saldano i consumi saltuariamente; infine le persone che per indigenza, perdita del lavoro oppure disabilità non ce la fanno a mettersi in regola, cioè i cosiddetti ”morosi incolpevoli”.



Gli arretrati



La somma arretrata fra acqua e gas è arrivata alla soglia dei 34.000 euro. Un debito che va saldato se si vuole chiedere al gestore il riallaccio del metano. Dopo incontri e assemblee tra Comune, Erap, condominio e residenti (l’ultima è in programma lunedì), l’assessore alle Politiche per la casa Maria Rosa Conti ha proposto di definire insieme un “piano di rientro” con i gestori che dia loro un segnale di garanzia nella richiesta di aprire di nuovo la fornitura e, d’altra parte, prevenire il rischio del distacco dell’acqua. Il Comune e l’Ente per l’abitazione pubblica stanno verificando inoltre, caso per caso, le famiglie che hanno effettive difficoltà economiche per farle rientrare negli eventuali contributi previsti.



Intanto l’Erap ha avviato le procedure di sfratto per due inquilini in quanto non è più tollerabile il loro atteggiamento “strafottente, la caldaia è condominiale, tanto qualcuno pagherà“, ma l’iter si annuncia lungo e difficile, trattandosi di edilizia pubblica. Ovvero case assegnate in affitto ai nuclei più deboli, praticando canoni in base alla condizione economica e al numero dei componenti. Per riaprire l’allaccio dell’utenza energetica quanto prima, il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani del Pd ha proposto di installare delle valvole in ogni appartamento che permettano il blocco della erogazione del gas soltanto a chi non paga, in previsione di interventi più ampi per introdurre contatori autonomi.



«Non è più sostenibile che ci siano caldaie uniche nei condomini di edilizia pubblica, agevolata e sovvenzionata - sollecita Biancani -. Con un solo contatore e una bolletta da ripartire tra gli inquilini sono sempre più penalizzate le famiglie che pagano regolarmente a fronte di chi continua a fare il furbo. Da febbraio il gas non è stato più riallacciato dal gestore e c’è il rischio che, se gli inquilini vedono che Erap e Comune versano gli arretrati di tasca loro, a quel punto non paga più nessuno. L’unica soluzione per Vismara è lo sfratto, che serva anche da deterrente, perché i soldi di questi inquilini convinti di non pagare verranno sempre meno in ogni caso».