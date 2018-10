Colpito con la spranga dai tifosi violenti: «Fortunato a poterlo raccontare»

di Simonetta Marfoglia

PESARO -, Silio Bozzi, ferito domenica sera nei tafferugli con gli ultras della Ternana dopo la partita con la Vis Pesaro. «E’ stata una spranga a colpirmi, ma non ho potuto vedere chi sia stato perchè quel vigliacco mi ha preso alle spalle» racconta dal letto del reparto di Accettazione dell’ospedale Marche Nord da dove dovrebbe essere dimesso in giornata.«Diciamo che posso ritenermi fortunato - prosegue il vice questore l’altro giorno responsabile del servizio d’ordine allo stadio Benelli - La spranga mi ha raggiunto tra il capo e il collo, 10 centimetri sopra e non starei qui a raccontarlo. Sento un po’ di dolore, ma posso dire di stare bene. Gli esami, Tac compresa, hanno escluso complicazioni agli organi interni, ho problemi e distorsivi e muscolari ma me la caverò anche stavolta. Fortunatamente indossavo un giubbotto robusto che mi ha protetto attutendo la violenza della botta».