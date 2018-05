«Violentata dal branco» â€‹ma aveva soltanto litigato con il fidanzato

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PESARO - Lei si inventa uno stupro di gruppo pur di giustificarsi di fronte al fidanzato per la notte trascorsa fuori casa dopo aver litigato con lui. Una giovane donna di Vallefoglia è finita nel mirino dei carabinieri della compagnia di Riccione che, dopo averne raccolto la denuncia, hanno avviato una serie di indagini arrivando ad accertare tutt’altra verità: non era vero nulla, non c’era stata nessuna barbara violenza, ma solo un goffo tentativo di trovare un alibi talmente drammatico da azzerare qualsiasi tipo di rimostranza da parte del fidanzato, da cui si era allontanata per una notte dopo una lite. Ma la fantasia, troppo fervida e azzardata, ha corso decisamente troppo ed è finita con il ritorcersi contro la sprovveduta giovane che da presunta vittima si è ritrovata ad essere accusata e denunciatai procurato allarme e simulazione di reato.