«Ho vinto 500 euro col gratta â€‹e vinci» ma è soltanto una truffa

PESARO - Non bastassero i truffatori standard, adesso sono in azione anche i truffatori del Gratta e Vinci che costringono i rivenditori a stare con le orecchie dritte. Come è successo ieri al gestore del bar Sofia nello slargo già Ztl di piazzale Matteotti che per fortuna ha subodorato l’inganno. In sostanza si è presentato un giovane straniero, dell’Est Europa, dicendo di aver vinto ben 500 euro dopo aver giocato al “10X” uno dei giochi più classici e quindi era passato all’incasso. Ma ad un attento esame il titolare si è accorto che il supposto tagliando vincente era contraffatto, anche piuttosto grossolanamente, e si è rifiutato di pagargli i 500 euro (il massimo che si può richiedere subito in contanti in caso di vincita). Lo straniero a quel punto ha detto di aver sbagliato tagliando e di essersi confuso, poi ha sbandierato altre scuse, mentre il titolare ha preferito allertare la polizia e segnalare il tentativo di raggiro. E i 500 euro sono rimasti in cassa.