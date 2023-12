PESARO - Ha completato il tour del weekend nei quartieri cittadini, il presidente del Consiglio comunale Perugini, facendo tappa ieri nel primo pomeriggionel quartiere di Villa Fastiggi - Villa Ceccolini, il numero 4 dove ha incontrato, tra gli altri, il presidente Andrea Salvatori, il consigliere comunale dem Luca Di Dario e il presidente di Auser Villa Fastiggi, Eugenio Andreose.

Anche qui, il nodo della viabilità è stato all'ordine del giorno, forte delle polemiche che nei giorni scorsi si sono susseguite via social per il posizionamento delle tre strettoie al centro dell'abitato di Villa Ceccolini e che ha provocato lunghe code e viabilità al ralenty specialmente nelle ore di punta di entrata e uscita dalle aziende per l’avvio praticamente in contemporanea dei lavori stradali sulla trafficatissima Montelabbatese. Una combinazione che ha impattato sul traffico in modo devastante.

Il nodo

«Nelle ultime settimane il tema viario - ha spiegato Marco Perugini- ha suscitato polemiche per i disagi segnalati sulla Montelabbatese e all’ingresso del centro abitato di Villa Ceccolini. Ma diciamo sì a proseguire la sperimentazione delle strettoie a Villa Ceccolini e nei prossimi giorni, al termine degli interventi Anas di asfaltatura proprio sulla Montelabbatese, si vedranno i primi benefici dell’intervento per rallentare la velocità di auto e mezzi. Nel frattempo il consiglio comunale spingerà per dare seguito a un ordine del giorno sul nodo velocità e messa in sicurezza del centro abitato di Villa Fastiggi, presentato ormai un anno fa dal consigliere comunale Di Dario per liberare dal traffico e soprattutto dal rischio dell'alta velocità i tratti più sensibili, come via Fastiggi e l'incrocio con il circolo bar Edi».

La mozione del consigliere comunale Di Dario e votata dal consiglio impegna Comune e istituzioni, Prefettura in primis, a valutare il posizionamento di tutor anche nel centro abitato che al supermercato dei limiti fotografano e identificano i veicoli. Un quartiere che, come ha ricordato Perugini, ha altri interventi in agenda che l'Amministrazione comunale dovrà pianificare, e per fare questo anche il quarto quartiere beneficerà delle risorse del bilancio partecipato. Fra i nodi aperti e in cerca di soluzione, c'è la futura destinazione urbanistica per l'ex azienda Nava nella zona industriale di Villa Fastiggi e tutt'ora sottoposta a procedura fallimentare. Il Comune dal canto suo dovrà esprimersi sulla valorizzazione dell'area in sé considerando che la destinazione comunque prevista dal Prg rimarrà a industria terziario. L'altro contenitore di proprietà su cui intervenire è il centro civico di Villa Fastiggi, che ha necessità di una straordinaria manutenzione per infiltrazioni d'acqua e altre criticità. «A mio avviso - prosegue Perugini- anche confrontandomi con l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Pozzi, andrà fatto un progetto complessivo di riqualificazione di quello stabile. Le risorse necessarie per questa operazione dovranno provenire dall'alienazione di un altro immobile di proprietà la ex sede del quartiere, sempre per ricavare spazi ad uso aggregativo e sociale richiesti da consiglieri di quartiere, presidente e residenti».

let. fr.

