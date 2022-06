Giallo a Villa Ceccolini: anziano all'ospedale con strani segni sul collo. Interrogate moglie e figlia

PESARO - La figlia lo cercava da qualche ora ma lui non rispondeva così ha raggiunto l'abitazione del padre in via Lago Maggiore 285 a Villa Ceccolini e lo ha trovato esanime sul letto. Ha chiamato il 118 e l'uomo, 85 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore.

I medici che lo hanno preso in carico hanno individuato però strani segni sul collo e hanno avvisato la polizia: la squadra mobile, sul posto ha sentito le testimonianze della figlia e della moglie. Secondo le due donne i segni sarebbero dovuto a un corsetto che l'anziano indossa per tenere in assetto il collo. ma il magistrato di turno, il pm Cirioni non ha creduto alla versione delle due donne, che intorno alle 22.45 sono state condotte in questura per esssre interrogate. L'anziano è ora ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni.

