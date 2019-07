Chiamano i vigili per i piccioni ma non hanno mai messo i dissuasori: tutti multati

di Luigi Benelli

PESARO - Il guano dei piccioni e l’effetto boomerang inatteso. Alcuni residenti di un condominio in via delle Galligarie nei giorni scorsi avevano segnalato una situazione di possibile rischio di igiene ambientale. Il motivo? Il guano di piccioni e colombi che hanno nidificato nelle parti alte del palazzo. E come è inevitabile gli escrementi lasciati cadere, hanno creato sporco ma anche apprensione tra i residenti. Di qui la richiesta di un intervento.Del caso se ne sono occupati i vigili urbani che hanno a loro volta interessato l’Asur per verificare se realmente ci fosse un rischio igienico sanitario per la salute umana. I tecnici hanno effettuato tutti i rilievi e hanno emesso un verdetto molto chiaro: nessun rischio per la salute pubblica. Il guano c’è ma non è pericoloso. Ma la questione non è finita lì, perché è bastato poco ai vigili urbani per capire che in quel condominio non erano stati presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare la nidificazione di colombi, tortore e piccioni. In pratica andavano posizionati i dissuasori con aghi e spilli che non consentono ai volatili di realizzare il loro nido. E visto che il regolamento comunale chiede espressamente ai proprietari di adottare questo accorgimento, sono stati elevati 8 verbali. Tutti da 100 euro l’uno.