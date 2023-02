​Grondaia pericolante, i Vigili del fuoco intervengono a Pesaro in pieno centro storico per evitare guai

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (25 febbraio) in pieno centro storico di Pesaro per rimuovere una grondaia pericolante in via Passeri.

L'intervento

Una volta arrivati sul posto i pompieri sono saliti sul cestello dell’autoscala fino al cornicione dell’abitazione di tre piani, rimuovendo il pericolo e riaprendo così la via al traffico. Presente sul posto anche la Polizia Locale.