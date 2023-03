Tir incastrato tra gli alberi, arrivano i vigili del fuoco e lo rimettono in strada con un'autogru

PESARO - I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada del Ponte Nuovo a Pesaro per un autoarticolato rimasto incastrato tra le piante. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pesaro che ha tagliato alcuni arbusti, rimesso il camion sulla sede stradale tramite autogrù e provveduto a condurre il mezzo in retromarcia sulla strada più percorribile per circa 2 km.