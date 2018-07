Vigili anche in borghese: altri 7 ambulanti abusivi pizzicati in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lotta all’abusivismo commerciale, nuovi controlli della Polizia Municipale e della Guardia Costiera. Non solo in spiaggia, ma anche in borghese per intercettare i venditori in viale Trieste. C’è un dato che emerge, chi è stato pizzicato dagli agenti è recidivo, ma nonostante questo, continua imperterrito a vendere sull’arenile e in strada. È un’altra prova che i mercanti abusivi sono solo l’ultimo anello di una catena che arriva fino alle mafie. E che sono costretti a farlo per vivere, rischiando continuamente di finire nella rete delle forze dell’ordine.Sono stati sequestrati 66 articoli tra borse, borselli e pelletteria varia sulla spiaggia. Mentre nel servizio serale straordinario, in abiti civili, sono stati sequestrati 25 palloncini luminosi al Led, 24 rose. In totale sono sette i venditori beccati. Alcuni sono scappati, ad altri è stato contestato immediatamente il verbale