Vicario della Questura investita e trascinata a terra da un'auto pirata

PESARO Incidente nel tardo pomeriggio di ieri sul Lungofoglia Caboto nella zona tra Soria e Baia Flaminia: a restare ferita il vicario della Questura, Rita Cascella, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore con sospetta frattura a un braccio ed escoriazioni diffuse. E si sta cercando l’auto che ha investito la dirigente senza fermarsi a prestare soccorso.L’investimento è avvenuto intorno alle 18.45. Stando a quanto si è appreso la funzionaria, che risiede nella zona, era in bicicletta. Arrivata all’altezza di un passaggio pedonale è scesa dalla sella per attraversare la strada. E’ a quel punto che è arrivata l’auto che in transito l’ha agganciata trascinandola a terra e non fermandosi. Non è tuttavia ancora chiaro se il conducente del mezzo l’abbia fatto intenzionalmente oppure non si sia accorto di avere urtato e trascinato a terra la donna. E’ stato dato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale che sta conducendo le indagini volte ad accertare la dinamica. Si stanno anche vagliando le testimonianze e comprese le dichiarazioni della stessa Rita Cascella.