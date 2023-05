PESARO - Palme americane, piante tropicali, canne di bambù, divanetti bianchi, fioriere, aiuole e arredi urbani sobri e lineari. Viale Trieste si sta trasformando in un camminamento pedonale per il weekend della festa del 2 giugno da attraversare a piedi e in bicicletta in una full immersion nel verde per tutta l’estate, fino al 4 settembre. Le due isole libere dai motori del lungomare di ponente sono confermate nei tratti fra viale Zara-via Ninchi e viale Marconi-viale Pola. Senza dimenticare le esigenze dei disabili in sedia a rotelle e delle mamme con i passeggini. Quest’anno l’atmosfera sarà decisamente quella di una riviera delle palme.

APPROFONDIMENTI LA VARIANTE Scuola da allargare in cambio del supermercato, firmano i residenti di Centinarola. La Lega attacca: «Decide il Pd, non il sindaco»



L’allestimento



Un allestimento firmato Aspes nel lavoro d’équipe con l’assessorato al Fare e gli operatori del Coc, il Centro operativo comunale che, dopo l’incubo fango e allagamenti, da venerdì mattina sono all’opera nei più rilassanti allestimenti urbani. Basta affacciarsi da uno dei marciapiedi per scrutare verso la Palla oppure dalla parte opposta del porto per scoprire un brulichio di operai con vanghe e pale, camion pieni di essenze vegetali e gru in movimento. I lavori avanzano, ma i tempi sono stretti perché giovedì pomeriggio deve essere tutto pronto per il ponte della festa della Repubblica, il giorno altrettanto ufficiale dello stop alle automobili, agli scooter e alle moto. I velocipedi e i monopattini potranno utilizzare come sempre la linea 2 della Bicipolitana. Un percorso esclusivo che anche stavolta stupirà Pesaro e i suoi turisti.



American style



«Abbiamo collocato al centro del viale 9 palme americane del tipo Washington in vaso che saranno tolte dopo l’estate, una novità assoluta per Pesaro, non le avevamo mai piantate - descrive la location il presidente dell’Aspes Luca Pieri -, 9 carpini piramidali di circa 3 metri e mezzo, una dozzina di alberi più bassi tra sterlizie, palmizie (darcene) e piante tropicali, arbusti erbacei con fioritura mista. Ci saranno elementi di arredo ad arricchire l’allestimento, per esempio le canne di bambù.



«Verranno creati dei veri e propri salottini con sedute bianche in pietra, valorizzate da luci che irradiano i vasi e gli alberi. Non mancheranno le zone verdi e fiorite anche sul lato mare della pista ciclabile per rendere più piacevole la passeggiata». Rispetto alle scorse edizioni, nel viale Trieste pedonale ci sarà molto più verde, insieme all’arredo accurato ed elegante.



L’atmosfera



«Abbiamo voluto creare l’atmosfera giusta per una città balneare che ha già un programma di eventi estivi da Capitale della cultura, valorizzando la natura e l’ambiente - sottolinea Luca Pieri -. Ma il nostro intervento non è semplicemente estetico, direi piuttosto funzionale con sedute per le soste rilassanti nel lungomare. Anche quest’anno sono stati inoltre messi a disposizione dei locali, bar, gelaterie, ristoranti e negozi, alcuni spazi esterni per le loro attività all’aperto. Ci auguriamo che queste giornate di ponte accolgano al meglio il vero inizio della stagione turistica, dopo il terribile maltempo, e siano segnate dal meteo favorevole e dalla voglia di riconquistare finalmente le spiagge ripulite e con gli ombrelloni».



La formula



L’assessore al Fare Riccardo Pozzi fa notare che «per il terzo anno consecutivo confermiamo la formula lanciata nel 2020 per un lungomare più spazioso, bello e sostenibile. Viale Trieste si sta preparando ad accogliere piante, fiori e tanta gente al posto delle automobili. È confermata l’area pedonale anche in piazzale D’Annunzio dove sono in corso i lavori di ristrutturazione con il Cascone di Valentino sempre presente per turisti e sportivi. Sarà inoltre disponibile gratis il nuovo parcheggio di Villa Marina, utilissimo per l’intera giornata. Siamo tutti insieme al lavoro. Un bella sinergia tra Comune, Centro oper