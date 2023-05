Pesaro, viale Trieste senza auto dal 2 giugno. Ricci, Pozzi e Belloni: «Un lungomare pronto all’estate da Capitale»

PESARO - Viale Trieste senza auto: si parte il 2 giugno. «L’estate da Capitale di Pesaro passa anche per scelte sostenibili, che aumentano la qualità di vita così come gli spazi da vivere in sicurezza» così il sindaco Matteo Ricci, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni confermano anche per i prossimi mesi, la pedonalizzazione della zona mare della città. «Riproponiamo, per il quarto anno consecutivo, la formula lanciata nel 2020: da giugno a settembre viale Trieste tornerà a essere ancor più spazioso, bello e green».

E non solo “green” perché «i lavori di sistemazione sono quasi terminati e i prossimi giorni presenteremo l’assetto finale dell’arredo che colorerà il lungomare pesarese: piante verdi, sedute bianche, fiori colorati e l’energia dei pesaresi e dei turisti che ci raggiungeranno, sostituiranno i luoghi solitamente destinati alle auto, fino a settembre» precisa Pozzi.

Le modifiche fino al 3 settembre

In attesa del cambio di look, le modifiche alla viabilità entreranno in vigore a partire da venerdì 2 giugno a fino a domenica 3 settembre.

Tre mesi in cui sono istituite le APU – Area pedonale urbana, valida h24 in viale Trieste, nel tratto tra viale Zara e Ninchi e nel tratto tra viale Marconi e Pola. APU anche in viale Fiume nel tratto compreso tra il civico 97 e viale Trieste.

In viale da Vinci sarà in vigore nel tratto tra viale Trieste e la pedana del pubblico esercizio.

Stabilita anche la Ztl in viale Trieste (eccetto autorizzati) dalle 19 alle 6 del giorno successivo nel tratto tra via Ninchi e viale Marconi; in viale Dante Alighieri, tra viale Trieste e viale Trento; in viale Marconi, nel tratto tra viale Trieste e viale Trento.

Gli orari e le vie interessate

Zona a traffico limitato (eccetto autorizzati) serale del weekend (cioè dalle 21 di venerdì alle 7 del sabato; dalle 21 del sabato alle 7 della domenica; dalle ore 21 della domenica alle 7 del lunedì) in: viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara e tra viale Pola e viale Gorizia; nelle vie perpendicolari “al viale” cioè quelle comprese tra viale Trieste e Trento: viale Lanfranco; viale Zara; viale Pola; viale Rovereto; viale Monfalcone; via Paterni.

Previsto un doppio senso di marcia in viale Fiume, dal civico 97 all’intersezione con viale Trento; in viale Da Vinci, tra l’intersezione con viale Trento e l’area di occupazione della pedana del pubblico esercizio.

L'ordinanza

L’ordinanza comunale n. 1077, a firma della dirigente Francesca Muzzini, comandante della Polizia Locale, prevede inoltre il divieto di sosta h24 in viale Leonardo Da Vinci, dall’intersezione con viale Trento ai civici 33/35 di V.le da Vinci (lato nord). I velocipedi e i monopattini potranno utilizzare la pista ciclabile, Linea 2 della Bicipolitana, esistente all'interno dell'area pedonale e già regolamentata con apposita ordinanza.